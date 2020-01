Electronic Biscuits meets Leo Beltramo

Die Kekse kehren zurück - und zwar in Originalbesetzung! Nachdem es um Oli Brünemanns "Partner in Crime" aka Stefan "halber Keks" Hehner in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden ist, stehen die Zeichen in 2020 ziemlich gut für ein gelegentliches Revival des legendären Brünemann & Hehner Keksduos in der Booth des Climax. Und als ob das nicht schon Grund genug zum Feiern wäre, serviert man der Dessert-hungrigen Crowd im Climax auch heute wie gewohnt vor allem lokale Köstlichkeiten aus der heimischen elektronischen Candybar. Wie zum Beispiel Leo Beltramo, der sich unter anderem als Member des Stuttgarter WEVIEW Kollektivs in den letzten Jahren ein mehr als respektables Standing bei den lokalen Dancefloor-Inspektoren erarbeiten konnte. Vervollständigt wird das Soundquartett am heutigen Abend von Electronic Biscuits Resident Mark M. Und wie immer heißt das Motto am ersten Freitag im Monat, no Biscuits - no Party!

