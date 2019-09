Electronic Biscuits w. Brünemann & Hehner

Auch im Oktober steht der erste Freitag im Monat in den heiligen Hallen des Climax-Institutes wie gewohnt im Zeichen der elektronischen Kekse um Oli Brünemann und Mark M. Und es gibt im Climax Jubiläumsmonat doppelt Grund zum Feiern, denn an diesem Abend wird Climax Urgestein Stefan Hehner nach längerer Auflegabstinenz wieder an den Plattentellern in der Calwer Straße 25 stehen.

Somit ist das Electronic Biscuits Trio Infernale wieder vollzählig! Von Chicago bis Detroit, von Deep House bis Peak Time Techno und wieder zurück, servieren euch die 3 Haudegen elektronische Leckerbissen mit der nötigen Portion Seele und dem richtigen Gespür für den Tanzflur. Welcome Back Hehner:)

