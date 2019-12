Electronic Biscuits w. NDF (FIKKR, Berlin)

× Erweitern climax

Start your Year right! Mit den elektronischen Keksen? Kein Problem. Schon in der Bibel wurde über die wilden ekstatischen Feiern der Electronic Biscuits jeden ersten Freitag im Monat berichtet. Erst recht, wenn die Gastgeber Oli Brünemann und Mark M Besuch in ihrer Homebase des Climax Institutes erwarten. So werden zum Jahresstart die Jungs von NDF, Teil des Berliner Art & Fashion Kollektivs FIKKR, mit ihrem Live-Debüt im Kessel aufschlagen. Experimentierfreudig, musikalisch anspruchsvoll und mit viel Wumms sowie Tiefgang lässt es sich doch am Besten in das neue Jahr starten, oder? 2020 – definitiv das Jahr des Kekses!

www.facebook.com/electronicbiscuits

www.fikkr.berlin

NDF – LIVE (FIKKR, Berlin)

Oli Brünemann (Electronic Biscuits)

Mark M (Salon Rosi)