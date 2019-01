Electronic Biscuits w/ Sebastian Freund

Bei der Februar Ausgabe der Electronic Biscuits Night im Climax freuen wir uns auf Sebastian Freund, die eine Hälfte des legendären Dj Teams Freundkarajan und Veranstalter der legendären Apfelblütenrauschen Partys in Stuttgart.

So schließt sich der Kreis, denn der Ursprung von „freundkarajan“ entsprang im Prinzip einer wilden Partynacht im alten Climax! Musikalisch ist Sebastian Freund schwer in ein Schema zu pressen. Gespielt wird was gefällt, jedoch ohne dabei seinen Glauben an innovative Stile zu verlieren. Getanzt wird, was auf die Teller kommt. Klappt eben nur wenn man auch weiß was die Leute mögen. So ist es nicht verwunderlich, das Sebastian mit seinen Klängen ständig am Puls der Zeit klopft und dementsprechend einen Abend sehr facettenreich gestalten kann. Für das musikalische davor und danach, sowie genügend Getränkenachschub sorgen wie gewohnt die Electronic BiscuitsMacher Mark M und Oli Brünemann!

Start 23 Uhr!

#electronicbiscuits #climaxstuttgart #climaxinstitutes #techno #techhouse #deephouse #housemusic #stuttgart

