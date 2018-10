Im November sorgt der aufstrebende Stuttgarter Leo Beltramo bei den „Electronic Biscuits“ neben den Gastgebern Oli Brünemann & Mark M für die Elektronischen Leckerbissen im Vierviertel-Takt.

Leo konnte schon mehrfach sein Können in Clubs wie der Pano Bar oder der Romantica unter Beweis stellen und überzeugte dabei mit seiner Definition von anspruchsvollem Techhouse. Musikalisch immer am Puls der Zeit sowie vielfältig, mit der nötigen Portion Groove und Deepness. Für das musikalische Davor und Danach sorgen wie gewohnt die „Electronic Biscuits“-Macher Oli Brünemann und Mark M, die gekonnt zwischen den verschiedenen Spielarten der elektronischen Musik switchen, ohne dabei die Tanzfläche aus den Augen zu verlieren. Also: Tanzschuhe einpacken und ab in die Calwer Straße!

www.soundcloud.com/leobeltramo

www.fb.com/electronicbiscuits

www.soundcloud.com/electronicbiscuits