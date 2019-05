Electronic Mind - Vatos Locos Showcase w./ Hector, Javier Carbal

Begründet wurde die bunte Truppe von Hector, der sich talentierte Gleichgesinnte aus der ganzen Welt gesucht hat, um mit ihnen im Rudel über Clubs herzufallen und durchzuschütteln. Nicht einmal fette Festivals sind vor ihnen sicher – Besucher von Time Warp, Awakenings oder dem BPM Festival können da ein Liedchen von singen!

„Vatos Locos“-Mastermind Hector legt in den international dicksten Clubs von Tokio bis NYC auf, und will nichts weniger als mit seiner unbändigen Energie die Welt erobern. Letztens hat er sogar eine Residency bei Marco Carolas „Music On“-Event im Amnesia auf Ibiza geschossen! Zwei seiner heißgeliebten „Vatos Locos“-Members hat er diesmal mit dabei: Javier Carballo ist der Spitzenmann für verschwitzten, treibenden Deep House-Sound, der mit seiner Energie sowohl auf Ibiza als auch in London, Zürich & Co. ein äußerst beliebter Gast ist. Seine Tracks werden von Acts wie Ricardo Villalobos, Loco Dice und Richie Hawtin hoch und runter gespielt. Touché! Mahony stammt aus Rumänien und liebt es, mit seinen futuristisch klingenden Sets die Meute zu überraschen – und die Meute liebt ihn wiederum genau dafür! Sahnehäubchen der Nacht wird das Set des jungen Wilden Philip Bogdan, der mit seinem knackigen Elektronik-Sound die Abfahrt perfekt komplettiert.