Eleganz und Esprit

„Die erhabensten Gefühle mit den einfachsten Mitteln auszudrücken“, habe sich der französische Komponist Gabriel Fauré zu seinem obersten Ziel erklärt.

Wie hervorragend ihm dies gelungen ist, zeigt sich unter anderem in seiner Orchestersuite, op. 112. Im Anschluss wird Mozarts inniges Flötenkonzert seinen eleganten Zauber entfalten. Mit seiner spritzigen Sinfonia concertante vereint Franz Danzi das Orchester neben der Flöte mit einem weiteren Holzblasinstrument – der Klarinette.

Den krönenden Abschluss bildet ein Werk des französischen Komponisten Francis Poulenc: Die energiegeladene Sinfonietta begeistert insbesondere durch Charme und Witz. Mit dem vielfach ECHO Klassik prämierten Flötisten Emmanuel Pahud und dem Klarinettisten Paul Meyer sind zwei Meister der Holzbläserkunst zu erleben. Paul Meyer übernimmt zudem die musikalische Leitung des Konzertes und vereint so Virtuosität mit seinem feinen Gespür für Klang und Stil.

Gabriel Fauré Masques et Bergamasques. Orchestersuite, op. 112 Wolfgang Amadeus Mozart Konzert für Flöte und Orchester in G-Dur, KV 31 Franz Danzi Sinfonia concertante für Flöte, Klarinette und Orchester in B-Dur, op. 41 Francis Poulenc Sinfonietta, FP 141 Emmanuel Pahud | Flöte Paul Meyer | Dirigent und Klarinette Würth Philharmonike