Elegie und Esprit

Das junge Klaviertrio hat bereits mehrfach beim Hohenloher Kultursommer geglänzt. Beim heutigen Konzert bringen sie große roman-tische Trios auf die Bühne.

Das Klaviertrio a-Moll op. 50 von Peter Tschaikowsky À la mémoire d’un grande artiste ist ein Höhepunkt elegischer Stimmungsmalerei. Den Anlass zur Komposition hat der Komponist in der pathetischen Widmung selbst genannt. Der Geehrte war Pianist und Dirigent Nikolai Rubinstein. Äußerlich klassisch, im Detail aber voller Überraschungen – so lässt sich Franz Schuberts Klaviertrio Nr. 1 B-Dur op. 99 D898 beschreiben. Es pendelt zwischen lockerer Heiterkeit, kraftvoller Energie, gesanglicher Lyrik und wienerischem Charme. Freuen Sie sich darauf, was die jungen Musikerinnen und Musiker aus diesen großen Werken machen!

Konzert #18

Polina Elena Munteanu Violine –– Joachim Birman Cello –– Yanjun Chen Klavier