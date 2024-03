Elegy sind zurück!

Elegy sind zurück!

1986 in Eindhoven (NL) gegründet, hat sich die Band Elegy in den Folgejahren zu einem Geheimtipp in der Metalwelt entwickelt. In den 15 Jahren ihres Bestehens hat Elegy etliche Welttourneen gespielt und über 250.000 Alben verkauft. Und für manchen Metalkenner gilt das 1993er Album „Labyrinth Of Dreams“ als Geburtsstunde des PowerProg Metal.

Nach fast 25 Jahren Bühnenabstinenz hat sich Elegy nun endlich in der ultimativen Besetzung wieder zusammengefunden und begibt sich 2024 auf Welttournee, auf der sie uns mit dem technisch anspruchsvollen Power Prog Metal ihrer drei einflussreichsten Alben begeistern.

Ian Parry – Vocals

Henk van der Laars – Guitar

Gilbert Pot – Guitar / keyboards

Martin Helmantel – Bass

Dirk Bruinenberg – Drums.