Elektro Love: Xenia Beliayeva live

Ist das echt schon fast neun Jahre her, dass Xenia Beliayeva mit ihrem Debütalbum „Ever Since“ begeisterte? Tja, ward Ziet, wie nicht nur der alte Hamburger (wo die in Moskau geborene Künstlerin seit Langem lebt) sagt. Schön, dass die elektronische Lady, nun endlich wieder nach Heilbronn kommt und ein neues Album in der Pipeline hat!

Xenia Beliayeva legt auf, produziert und remixt, mit Künstler wie; Dubfire & Oliver Huntemann, Kim Pixa, Andre Winter, Anthony Rother oder Da Fresh, schreibt gelegentliche Kolumnen, stellt ihre hörenswerten Radio-Xenbel-Mixe zusammen, die findet ihr übrigens auch unten bei den Links. Wir freuen uns auf Ihre geniale Mischung aus Electro, Techno, House, Acid, Dark Wave und ein kleines bisschen Pop! Support gibt es von LumaK aus Sevilla und unseren Freunden von Bolly Noise!