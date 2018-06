Elektroauto und E-Bike – Mode oder Trend?

Das Elektroauto ist in aller Munde. Immer häufiger werden E-Bikes gekauft. Ist das die neue Mobilität? Elektroauto-Besitzer und E-Bike-Radler berichten authentisch von ihren Erfahrungen mit diesen Fahrzeugen und beantworten auch Fragen der Zuhörer. Damit wird die Themenreihe zu Energie, Klimaschutz und Nachhaltigkeit in Kooperation mit der EnerGeno fortgesetzt. Der Vortrag findet in der GenussWerkstatt in Heilbronn Rauchstraße 3 statt. Beginn 19 Uhr. Info Telefon 07131 9735293.