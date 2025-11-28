Elektrokowski feat. Dodokay

2023 haben sich die Reutlinger Elektro-Formation Elektrokowski und der schwäbische Comedian Dodokay zusammengetan, um eine Frage zu beantworten, die niemand gestellt hat: Braucht eigentlich irgendjemand elektronische Musik mit schwäbischen Vocals?

Seit die Formation auf allen Musikplattformen und auf der Bühne aktiv ist, ist die Frage klar mit „ja“ beantwortet. Denn Fakt ist, dass das Genre Elektro und der schwäbische Dialekt so viele Gemeinsamkeiten haben, dass eine Kombination nur die logische Konsequenz ist: Beide können alles von karg bis üppig. Beide können klar und mit wenigen Mitteln eine Stimmung transportieren und im Notfall auch mal mittendrin um 180 Grad drehen. Und beide sind Geschmackssache.

Diese Band tritt an, um zu zeigen, dass schwäbische Lyrics weder gleichbedeutend mit Comedy sind, noch, dass sie Kehrwoche, Maultaschen oder gelbe Säcke zum Thema haben müssen. Damit holen diese vier Typen ihren Dialekt raus aus dem Gemeindehaus und führen ihn ganz beherzt in Richtung Dancefloor, wo er – zugegebenermaßen unerwartet – eine obachene Figur macht! Der Kessel raucht immer, und zwar wie die Sau!

Elektrokowski featuring Dodokay spielen handgemachten Elektro live und bestehen aus Stefan Staiger, Samuel Dinkel, Marcus Perst und Dominik „Dodokay“ Kuhn, sowie Gastsängerin Esra.