Elektronische Musik von und mit Rainer Bürck (Bad Urach) zum 70. Geburtstag

Rainer Bürck, geboren am 13. Mai 1953, studierte Klavier und Komposition in Stuttgart, elektroakustische Musik in Nürnberg und Musikwissenschaft sowie Philosophie in Tübingen.

Als Pianist trat er in zahlreichen Konzerten bei internationalen Festivals und Konzertreihen für zeitgenössische Musik in Europa und Nordamerika auf. Seit 1995 ist er auch in verschiedene Improvisationsprojekte involviert. Einen Schwerpunkt bildet seit 2000 die Arbeit mit seinem Trio TRIONYS, mit dem er gemeinschaftliche Werke für Klavier, Violine, Percussion und Live- Elektronik entwickelte. Seit 2000 ist er Mitglied der Jury des internationalen Wettbewerbs Musica Nova für elektroakustische Musik in Prag, seit 2005 Mitglied des Wettbewerbs JTTP der Canadian Electroacoustic Community (CEC). Teilnahme an Festivals u.a. New York City Electroacoustic Music Festival (2015); BEAST Feast Birmingham (2017); INTERIM Festival Grabenstetten (2017); ASPEKTE Festival Berlin (2017); AFEKT Festival Tartu & Tallinn (2017); 5.Saarbrücker Tage für elektroakustische und visuelle Musik (2018).