elektronische Musik

Lothar Heinle, geboren 1965 in Heilbronn, realisiert elektronische Klangkonzepte für Ausstellungen der Vogelmann-Preisträger Roman Signer (2008), Franz Erhard Walther (2011) und Thomas Schütte (2014) in den Städtischen Museen Heilbronn und der Kunsthalle Vogelmann.

Internationale Aufführungen in Schweden (Midvinterfestivalen Pitea 2012), Italien (Italian Composers Forum Milano 2013) und der Ukraine (International Music Festival Karkhiv 2014). 2014 Klanginstallation „stunde 0 / geh...denken“ zum 70. Jahrestag der Zerstörung Heilbronns für die dortige Ehrenhalle. Von 24. April bis 19. Juni 2016 war die Klanginstallation „quasi cinis“ in der Marienkirche von Frankfurt (Oder) zu hören, begleitend zur Ausstellung „brennend“ des Künstlerbund Heilbronn. Seit Januar 2010 ist Lothar Heinle künstlerischer Leiter der „Perspektiven Heilbronn - Konzertreihe für Neue Musik“ des Kulturring Heilbronn e.V.