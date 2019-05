Elektronischer Pfingstsonntag - 10 Jahre Edition

Der Elektronische Pfingstsonntag geht in die zehnte Runde! Mit Tradition und einer ganz besonderen Edition feiern wir dieses Jahr vom Feiertag in den Feiertag!Macht euch auf die bisher geilste Party gefasst! Einige zusätzliche Specials werden wir zum Jubiläum bereit halten!LINE UP HEADLINER ( alphabetical )Format: B (Formatik)Oliver Schories (SOSO)Super Flu (Monaberry)