Zum ersten Mal findet in der Innenstadt von Kirchheim ein elektronisches Barbecue statt. Am 20.07.2019 könnt Ihr in lockerer Atmosphäre chillen und bei kühlen Getränken lockere House Beats genießen. Der Veranstaltungsort ist im Hain der Kulturen, zwischen der Alleenschule und dem Nanz Center in Kirchheim. Für Wurst und Fleisch vom Grill, sowie alkoholfreie und alkoholische Getränke ist gesorgt. Die Veranstaltung findet ausschließlich bei gutem Wetter statt.