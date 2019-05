Elektrosmog mit Sirikit und Das Ding Afterparty Kessel Festival

Schlendert man durch das wunderschöne Tübingen am Neckar entlang oder in der Altstadt dann merkt man sofort, hier herrscht ein anderer Gemeinschaftsgeist. Alternativ, bunt, Jung mit Alt in Harmonie connecten sich die Menschen miteinander um was zu erreichen.

Dieser Spirit dürfte auch eine der beiden Köpfe der Veranstaltungsreihe EMMA.ton inspiriert haben das wunderbare connect! Festival ins Leben zu rufen, bei dem sich Tübingen und Stuttgart auf mehreren Bühnen gegenseitig musikalisch wie kreativ bereicherten. Von deepem Clubsound bis experimentellen Rhythmen für den Tag, Sirikit die schon Anfang der 90er mit dem auflegen angefangen hat, kann ein facettenreiches Spektrum auf den Dancefloor raushaun.

Und da dieser Abend eh schon dem connecten gewidmet ist und das ebenso abwechslungsreiche Kessel Festival auf dem Wasen stattfindet, werden wir zusammen mit DASDING die Pforten für die Afterparty öffnen.

Sirikit (EMMA.ton|connect!)

https://soundcloud.com/sirikit

Arcon Ultra ( Elektrosmog|Y.O.U.-Crew)

https://soundcloud.com/arcon-ultra

Adi Dassler (DASDING Plattenleger)

https://soundcloud.com/adidassler