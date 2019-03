Elektrosmog pres.: Cinthie (803 Crystal Grooves/Beste Modus)

Eine DER Hauptfiguren der deutschen Houseszene wird heute Abend nicht nur die Plattenspieler im Climax zum rotieren bringen. Die Berliner DJane hat schon in den 90ern mit dem auflegen angefangen, vielleicht auch deshalb gibt es nach wie vor von ihr Vinyl-only DJ-Sets ähnlich wie bei Gastgeber Arcon Ultra. Eine Seltenheit heutzutage. Ihre deepen, bassigen Auflegekünste haben ihr schon Residencys in der [IPSE], im Humboldthain und Watergate eingebracht.

Daneben betreibt sie den Stasi Studios-Komplex, benannt nach den ehemaligen Stasi Büros im Gebäude. Die Studios beherbergen ein Gros der Berliner Kreativszene wie Rødhåd, Ben Klock, Roman Lindau, Gebrüder Teichmann and others so erfolgreich, dass der Komplex erweitert werden musste aufgrund der großen Nachfrage. Cinthie selber sammelt in ihrem eigenen Studio vor allem rare Synthesizer und einzigartige Drum-Machines.Kommt logischerweise der nächste Schritt wo sie mit Freunden die Labels Beste Modus und Beste Freunde betreibt, oder auch das gefragte Houselabel Unison Wax. Eigenproduktionen, wie ihre Hits wie „Together“ und „Trust“, veröffentlicht sie auf dem für sich selbst eingerichteten Label 803 Crystal Grooves unglaublich erfolgreich. Und wenn man so viele Platten und Labels hat kann man auch gleich einen eigenen Plattenladen noch betreiben um diese wieder zu vertreiben.Wir dürfen also gespannt sein was diese Gallionsfigur der Houseszene an diesem Abend so alles aus dem Plattenkoffer zaubern und damit das Climax verzaubern wird.

Zur Seite die Charmeure Clochard, Denis Skok und Gastgeber Arcon Ultra. Vom Clubmanager über das Nachwuchstalent bis zum Veranstalter und DJ, ist auch hier die komplette Bandbreite mit am Start.

