Elektrosmog pres.: Ele Luz (Sisyphos/Right here,right now)

Ele Luz ist in Kolumbien geboren und in Österreich aufgewachsen. Nach dem Studium hat es sie dann nach Berlin verschlagen wo sie auch hobbymäßig mit dem Auflegen angefangen hat.

Von den ersten Schritten im Musikstudio bis zu immer größeren Gigs hat sie ihre Leidenschaft zu Deeptech, Progressive und Minimal Techno immer weiter entwickelt. Inzwischen läuft das Ganze auch schon so gut dass sie bei dem Kollektiv "Right here, right now" mitmischt, im Sisyphos in Berlin, im Waagenbau in Hamburg oder im wienerischen Loft.

It's Techno time