Elektrosmog pres.: Marquis Hawkes

„Higher Forces At Work“ könnte man bei diesem besonderen Housequartett bestehend aus Marquis Hawkes, Jakob Mäder, Arcon Ultra und TiZiAN meinen – doch weit gefehlt, es steckt vor allem die gemeinsame Passion dahinter!

Bei Marquis Hawkes begann seine Leidenschaft schon 1988, als er D Mob in London hörte und vom „House Bug“ gebissen wurde. Beeinflusst durch seine Vergangenheit in der britischen Punkszene, fand er einen alternativen Zugang zu elektronischer Musik und startete Mitte der 90er auf geliehenem Equipment und mit geborgter Studiozeit das Produzieren. Der Umzug nach Berlin erleichterte seine Entscheidung, sich voll und ganz auf die Musik zu konzentrieren, als er von Dixon Avenue Basement Jams die Anfrage für einige EPs erhielt. Gestartet als Spaßprojekt aller Beteiligten, stellte sich ein überraschender Erfolg ein, der in weiteren Veröffentlichungen auf Aus Music, Clone Records und seinem ersten Album „Social Housing“ mündete. Mit nicht weniger Liebe zum Detail und Spaß an der Sache gehen auch TiZiAn und Gastgeber Arcon Ultra die Sache an, die wiederum von einem weiteren Highlight – dem Liveset von Jakob Mäder – abgerundet wird.

Marquis Hawkes (Aus Music / Dixon Avenue Basement Jams)

Jakob Mäder live (Midnight Service)

Arcon Ultra (Elektrosmog)

TiZiAN (Aromåt)

