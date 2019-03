Elektrosmog pres.: Pional (Permanent Vacation I Hivern Discs)

In dem Bestreben herausragende Bookings zu machen und Acts zu buchen die man nicht alle Tage eine Ecke weiter hört, muss man manchmal schon genauer hinschauen um auch den richtigen Künstler zu finden.

Etwas Anderes ist es bei diesem Herrn aus Madrid. Da muss man manchmal genauer hinschauen was er gerade alles macht und was da zurzeit rauskommt, da er mal als das bestgehütete Undergroundtalent in Spanien bezeichnet wurde.Pional hat 2006 mit dem Produzieren angefangen und da neben Traum Schallplatten vor allem auf John Talabots Label Hivern Discs released. Da er selber singt und die Drums einspielt kam es zu diversen Kooperationen wie mit John Talabot auf seinem Album und der anschliessenden Tour, oder er spielte schon mal den Opener für The xx.Im Augenblick schiesst Pional mit „Time Of The G’s“ (Cin Cin), „Tempest“ (Permanent Vacation) oder „XME“ (Phonica Records) einen Hit nach dem anderen raus deswegen darf man schon mal die Ohren schnitzen, was da noch unveröffentlichtes im Gepäck mit dabei sein wird.

Pional (Permanent Vacation/Hivern Discs)

https://soundcloud.com/pional

Arcon Ultra (Elektrosmog/Y.O.U.-Crew)

https://soundcloud.com/arcon-ultra