Der Vortrag erklärt, was Elektrosmog ist und welche Arten in Haushalt, Büro und Umgebung auftreten. Er hilft Ihnen, Einflüsse durch WLAN, Mobilfunk, Haushaltsstrom etc. besser einzuschätzen. Mögliche gesundheitliche Auswirkungen werden angesprochen. Messungen veranschaulichen vorhandene Felder. Sie erfahren, wie Sie die eigenen Belastungen reduzieren können.