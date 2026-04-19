Element of Crime: Konzerthaustournee 2026

Liederhalle Stuttgart Berliner Platz 1-3, 70174 Stuttgart

Nach ihren vielumjubelten Auftritten unter dem Motto "Unscharf mit Katze" im Jahr 2025 gehen ELEMENT OF CRIME im Jahr 2026 mit einer Konzerthaustournee in die zweite Runde.

Auf ihrer „Konzerthaustournee“: spielen sich ELEMENT OF CRIME landauf, landab durch die klassischen Konzerthäuser, Opern und sonstwie bestuhlten Hallen und testen sie auf ihre Rock-'n'-Roll-Tauglichkeit! Musikalisch wird es sich um eine Erweiterung des Konzepts der "Unscharf-mit-Katze"-Tournee 2025 handeln: Die Band wird alle Winkel ihres über 40jährigen musikalischen Schaffens ausleuchten und neben allerhand Klassikern auch Titel spielen, die man seit Jahrzehnten oder vielleicht auch noch nie live gehört hat – sei es, weil sie ewig nicht gespielt wurden, oder sei es, weil sie ganz neu sind.

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Konzerte & Live-Musik
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