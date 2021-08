Grausam ist der Haifisch – so lautet die erste Zeile des jüngsten Albums von Element of Crime, ein tierisches Vergnügen mit dem Titel Schafe, Monster und Mäuse. Sven Regener, Bandgründer, Wortführer und Sänger, mag einfach das Wort. „Ich liebe das Spiel mit der Sprache. Haifisch ist ein starkes Wort, da zischt das Gemeine gleich mit. Ich habe mehrere Worte, die ich unbedingt mal singen will. Manchmal baue ich einen Song nur um ein einziges Wort herum.“

So hält Regener das schon ewig – an der Seite von Mitgründer Jakob Ilja (Gitarre) und Schlagzeuger Richard Pappik sowie Bassist David Young, die etwas später zur Band stießen. Aber was heißt schon später? Element of Crime gibt’s seit 1985. Schon 1987, ihr erstes Album Try to be Mensch hatte sich gerade 10.000 Mal verkauft, gerieten die vier in die Schlagzeilen. Bei ihrem inoffiziellen Auftritt vor 2.000 Menschen in der überfüllten Ost-Berliner Zionskirche legten sich rechtsextreme Skinheads skandalwürdig mit dem Publikum an. 1992 spielte Element of Crime im Vorprogramm von Herbert Grönemeyer. Mal nahm die Band eine Auszeit, mal stellte sie auf deutsche Texte um, mal widmeten sich die Bandmitglieder anderen Projekten oder schrieben Bücher, mal traten sie im ARD-Tatort auf. Element of Crime ist irgendwie immer da. Und 2010 gab es für das Album Immer da wo du bist bin ich nie ihre erste goldene Schallplatte.

Wenn Element of Crime am 13. September im Alten Schloss spielt, lohnt es sich also, nicht nur auf die Musik, sondern auch auf die Texte zu hören. Weil sie interessant sind. Aber, warnt die Band mit einer großen Portion Selbstironie auf ihrer Website: „Immer nur Niveau, das nervt.“ Und Regener sagt: „Ich bin Musiker, ich habe nicht die Aufgabe, den Leuten die Welt zu erklären.“