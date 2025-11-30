Eine Ausstellung von Jay (Jasmin Walter) im Schloss Schrozberg.

Ausstellung geht bis einschließlich 22.02.2026

Im ehrwürdigen Ambiente von Schloss Schrozberg lädt die Künstlerin Jay, bürgerlich Jasmin Walter, zu einer tiefen berührenden Reise zurück zu unserer Wurzel. In ihrer Ausstellung „Elementar: Die Stimme der Erde“ bringt sie das Zusammenspiel der fünf Elemente, Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther (Liebe), in einen zeitgenössischen Dialog mit unserer inneren und äußeren Natur. Jay arbeitet mit einer faszinierenden Mischung aus Moos, Resin, Acryl und Fotografie. Die natürlichen und künstlichen Materialien symbolisieren das Spannungsverhältnis zwischen Menschen und Umwelt, und die Möglichkeit, beides in Harmonie zu bringen. Die zentrale Frage: Braucht die Erde uns oder brauchen wir die Erde?

Jay stellt diese existenzielle Beziehung in ihren Werken nicht nur dar, sie lässt sie fühlbar werden. Sie erinnert uns: Wir sind nicht getrennt von der Natur, wir sind Natur. Nur wenn wir wieder lernen, auf sie zu hören, kann Balance entstehen.

Die Ausstellung ist ein visuelles, haptisches und spirituelles Erlebnis, das an unsere Verantwortung appelliert und zugleich Hoffnung schenkt

Öffnungszeiten der Ausstellung zu den Rathausöffnungszeiten:

Montag: 08:00 - 12:00 und 13:30 - 16:30

Dienstag: 13:30 - 16:30 Uhr

Mittwoch: 08:00 - 12:00 Uhr

Donnerstag: 08:00 - 12:00 und 13:30 - 18:00 Uhr

Freitag: 08:00 - 12:00 Uhr

Alle Sonntage geöffnet.