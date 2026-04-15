Regina Schleid (freie Erzählkunst) führt uns zurück zu den Wurzeln – poetisch, künstlerisch, musikalisch und kulinarisch – im inspirierten Austausch mit den in der Kunstscheuer ausstellenden Künstlerinnen und Künstlern. Das Programm wird musikalisch umrahmt von von Matthias Kolodziej (indisches Harmonium), Manfred Raufer (Gitarre), Bertram Till (Gitarre) und dem laufenden Wassermühlrad. Zwei Performance Acts (Ursula Donn und Gabriela Velasco) verleihen dem Abend eine zusätzliche sinnliche Dimension. Zum Ausklang laden „elementares“ Fingerfood (im Preis inbegriffen) und Getränke zum Verweilen und dem Besuch der Ausstellung ein.