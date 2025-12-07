Elemente – Klangbilder der Natur in Feuer, Wasser, Erde und Luft

Feuer, Wasser, Erde, Luft – die vier Elemente inspirieren das Jahreskonzert der Stadtkapelle Sigmaringen.

Gemeinsam mit Fortekids und FortisSIGmo entsteht ein abwechslungsreicher Abend voller musikalischer Vielfalt.

Die Stadtkapelle Sigmaringen widmet ihr diesjähriges Jahreskonzert in der Stadthalle Sigmaringen ganz diesen elementaren Kräften und lädt gemeinsam mit dem Vororchester Fortekids und der Jugendkapelle FortisSIGmo zu einem abwechslungsreichen Abend ein.

Mit Werken wie Händels „Water Music“, Michael Sweeneys „Earthdance“, dem energiegeladenen „Sparks of Fire“, Adeles weltbekanntem „Skyfall“ oder dem Scorpions-Hit „Wind of Change“ wird die Vielfalt der Elemente eindrucksvoll hörbar.