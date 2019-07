Elements Zauber & Poesie

Die Orientalische Tanzschule HATHOR, Heilbronn wir von der Profitänzerin Leyla Nahrawess geleitet. Seit 28 Jahren tanzt und unterrichtet Leyla weltweit und wurde 2002 in Los Angeles mit dem „Hobi-Award“ ausgezeichnet. Mit verschiedenen Ensembles ging Leyla auf Showtour nach Tunesien.

2003 gründete sie ihre Tanzschule in Heilbronn. In fortlaufenden Kursen unterrichtet sie Anfängerinnen bis Masterclass in Orientalischen Tänzen und Folklore. Jährlich im November zeigen die Ensembles und Solistinnen eine zweistündige Bühnenshow. Zu sehen sind sie außerdem bei verschiedenen Veranstaltungen mit Auszügen aus ihren Shows.