Wolfgang Amadeus Mozart

Klaviersonate Nr. 13 B-Dur KV 333

Fanny Hensel

Vier Stücke aus »Das Jahr«

Ludwig van Beethoven

»An die ferne Geliebte« op. 98 Transkription von Franz Liszt

Robert Schumann

Fantasie C-Dur op. 17

Elena Bashkirova Klavier

»Aus Tönen höhere Worte werden lassen.« Mit diesem Zitat von Robert Schumann huldigt die Musikkritikerin Eleonore Büning dem Klavierspiel von Elena Bashkirova, um in ihrer Laudatio fortzufahren: »Sie sprüht Geist, Leben, Schönheit, Witz und Lachen, ist ein Ausbund an pragmatischer Normalität, ein Vorbild angewandter Nächstenliebe, selbstbewusst und bescheiden zugleich, und wo immer sie einen Raum oder Saal betritt – da geht die Sonne auf.« Elena Bashkirova wurde die Musik quasi in die Wiege gelegt: Aus einer russischen Musikerdynastie stammend, war ihr Vater der legendäre Klavier-Pädagoge Dmitri Bashkirov – und natürlich auch ihr einziger Lehrer. Neben ihrer internationalen Karriere als Pianistin und ihrer Zusammenarbeit mit renommierten Orchestern gründete sie 1988 das International Jerusalem Chamber Music Festival, seit 2012 zusätzlich ein Partnerprogramm in Berlin, das Kammermusikfestival »intonations«. Zudem ist sie Initiatorin des Metropolis Ensembles Berlin, welches sich der zeitgenössischen Musik widmet.

Dennoch bleiben Mozart, Beethoven, Brahms und Schumann ihre Lieblinge, deren Musik sie sich temperamentvoll offensiv, sehnsüchtig melancholisch oder spielerisch leicht hingibt. Im Forum am Schlosspark gibt Elena Bashkirova einen ihrer raren Klavierabende. Eine selten gespielte Kostbarkeit ist dabei Beethovens Liederzyklus »An die ferne Geliebte« in der Bearbeitung von Franz Liszt. Dazu hat sie korrespondierend Robert Schumanns Fantasie C-Dur op. 17 ausgewählt. In seiner bedeutendsten Klavier-Komposition zitiert Schumann aus Beethovens »ferner Geliebter« und widmet wiederum das visionäre Meisterwerk Liszt – ein wahres Gipfeltreffen komponierender Klavier-Giganten!