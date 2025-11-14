Selbstüberschätzte Egofrau! 2025 nimmt Elena Gruschka es wieder mit Humor

Deutschlands Nr. 1 Promi-Expertin ist wieder als Comedian unterwegs! Mit ihrer unverblümten Art und ihrem Talent für gnadenlos ehrliche Anekdoten geht Elena Gruschka 2025 wieder auf Tour und macht, was sie am besten kann: ihr Leben zum Stand Up.

„Elena Gruschka live – Die Horrorshow: Selbstüberschätzte Egofrau auf der Bühne“ wird eine Reise durch Deutschland, bei der man sich garantiert fragt: Ist das noch Comedy – oder schon Gruppentherapie? Mit viel Selbstironie, einer brillanten Beobachtungsgabe und Fremdscham beweist Elena Gruschka, dass Humor die beste Antwort auf Kritik ist. In ihrer neuen Show dreht sich alles um diesen einzigen Satz: „Selbstüberschätzte Egofrau“.

Was als Hate-Kommentar im Netz begann, wird zu einer ironischen Abrechnung mit sich, ihren Kritiker:innen und dem Leben an sich. 2025 legt Elena noch eine Schippe drauf: Sie nimmt die absurdesten Facetten von Selbstüberschätzung, Peinlichkeiten und Ego-Trips aufs Korn. Wie bei ihrer letzten Tour geht es auch diesmal wieder um albernen Alltagsdramen, Dates, den Umgang mit bitteren Wahrheiten und um die menschliche Natur. Und – es wird wieder Songs geben! Eigene aber auch knallermäßige Cover. Mit scharfen Pointen und einem Gespür für absurde Geschichten schickt Elena Gruschka ihr Publikum auf eine Achterbahnfahrt der Gefühle – irgendwo zwischen Lachen, Staunen und Kopfschütteln. 2025 wird laut, schräg und garantiert gnadenlos ehrlich – und ja, vielleicht ein kleines bisschen unangenehm.