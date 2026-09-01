Elena Seeger | Rookie Hearts

Zum letzten Kettenkarussell des Jahres treffen zwei Acts aufeinander, die Lust auf neue Klangwelten machen – jeder auf seine eigene Art.

Den Auftakt machen Rookie Hearts. Das noch junge Duo verbindet elektronische Sounds mit organischen Instrumenten und markanten Vocals und nennt seinen Stil treffend Computer Folk. Seit dem vergangenen Jahr arbeiten sie gemeinsam an ihren Songs und erkunden dabei musikalisch die Gegensätze des Lebens: analog und digital, laut und leise, Leichtigkeit und Melancholie. Das Ergebnis ist ein eigenständiger Sound, der neugierig macht.

Im Hauptkonzert kehrt Elena Seeger zurück – diesmal nicht allein, sondern mit Verstärkung. Gemeinsam mit Felix Huber am Kontrabass und Thomas Kipp am Schlagzeug bekommt ihr Programm eine neue klangliche Dimension. Die drei spielen gemeinsam in einer Band; bereits beim Release-Konzert ihres Albums wurde Elena von ihnen begleitet. Für das Kettenkarussell entsteht daraus eine kleinere Besetzung mit ganz eigenem Charakter – gewissermaßen eine halbe Band. Mit Kontrabass und Schlagzeug bekommen ihre Lieder ordentlich Rückenwind – mal druckvoll, mal verspielt, aber immer mit Elenas unverwechselbarem Blick auf die Welt.

Ein stimmungsvoller Jahresabschluss, bevor sich das Kettenkarussell in die Winterpause verabschiedet und im neuen Jahr die nächste Runde dreht.Kettenkarussell ist eine gemeinsame Reihe von Laboratorium e.V. und Feierabendkollektiv.