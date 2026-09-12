Mehrfach ausgezeichnet, u. a. mit dem Förderpreis des Kleinkunstpreises Baden-Württemberg 2025 und dem Landespreis für Dialekt 2024, begeistert Elena Seeger als musikalische Komödiantin mit viel Temperament, Humor und Selbstironie.

Sie bewegt sich spielerisch zwischen Musikkabarett, Liedermacherei und schwäbischem Chanson und verwandelt Alltagsthemen in überraschende Geschichten. Süße Springerle werden zum Sinnbild der tickenden Uhr, Jammern zur Entspannungsmethode und der Laubbläser zum lyrischen Erlebnis.