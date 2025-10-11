Elena Uhlig & Fritz Karl "Beziehungsstatus erledigt"

Neckar Forum Hauffstraße, 73728 Esslingen am Neckar

Elena Uhlig & Fritz Karl, das beliebte Schauspielerpaar, präsentieren mit "Beziehungsstatus: erledigt" einen humorvollen & tiefsinnigen Abend über die Höhen und Tiefen des Beziehungslebens. 

 Das Programm bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Texten von Erich Kästner, Kurt Tucholski, Paulo Coelho & Elena Uhlig selbst. Dabei taucht das Publikum schnell in die facettenreichen Geschichten verschiedenster Paare ein, in denen harmlose Gespräche oft zu dramatisch-komischen Ereignissen eskalieren.

