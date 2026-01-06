Elena Uhlig & Fritz Karl "Beziehungsstatus: erledigt!"

Comedy

bis

Harmonie Heilbronn Allee 28, 74072 Heilbronn

ELENA UHLIG & FRITZ KARL beweisen mit ihrem aktuellen Programm "Beziehungsstatus: erledigt", dass schreiende Komik Tiefsinn nicht ausschließen muss!

In diesem Programm bleibt keine Facette des unerschöpflichen Themas Liebe ausgespart. Von den Irrungen und Wirrungen leidenschaftlicher Verliebtheit über die oftmals grotesk komischen Auswüchse ehelichen Beziehungslebens bis zu den mitunter absurd heiteren Abgründen des Trennungsschmerzes spannt sich der Bogen. Keine Spielart bleibt ausgespart.

Texte von Erich Kästner, Kurt Tucholski, Paulo Coehlo, Christine Nöstlinger, aber auch Elena Uhligs eigene Texte bieten den Boden für die virtuose Vortragskunst des beliebten Schauspielerpaares. über ihren Beziehungsstatus: Erledigt!“

Theater & Bühne
