Elena Uhlig & Fritz Karl

Elena Uhlig und Fritz Karl, das beliebte Schauspielerpaar, präsentieren mit "Beziehungsstatus: erledigt" einen humorvollen und tiefsinnigen Abend über die Höhen und Tiefen des Beziehungslebens.

Das Programm bietet eine abwechslungsreiche Mischung aus Texten von Erich Kästner, Kurt Tucholsky, Heinrich Heine und Elena Uhlig selbst. Dabei taucht das Publikum schnell in die facettenreichen Geschichten verschiedenster Paare ein, in denen harmlose Gespräche oft zu dramatisch-komischen Ereignissen eskalieren.Uhlig und Karl bringen mit viel Spielfreude und Schabernack die ganze Bandbreite der Liebe auf die Bühne – von leidenschaftlicher Verliebtheit über grotesk komische Eheprobleme bis hin zu den heiteren Abgründen des Trennungsschmerzes. "Beziehungsstatus: erledigt" garantiert einen kurzweiligen, unterhaltsamen Abend voller Lachen und Nachdenklichkeit, der mit viel Szenenapplaus belohnt wird. Ein Muss für alle, die große Schauspielkunst und pointierte Texte lieben!