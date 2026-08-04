Elena Uhlig & Fritz Karl

Nach ihrem gefeierten Erfolgsprogramm „Beziehungsstatus: erledigt“ kehren Elena Uhlig und Fritz Karl endlich mit dem lang ersehnten neuen Bühnenabend zurück: „Die Ehe – eine feindliche Übernahme“.

Die beiden aus Film und Fernsehen bekannten Schauspieler präsentieren ein ebenso witziges wie pointiertes Programm über die großen und kleinen Dramen des Zusammenlebens. Mit viel Literatur, Selbstironie und Schlagfertigkeit lesen, spielen und zitieren sie aus berühmten Texten, werfen eigene Beobachtungen in den Ring und schaffen einen Abend voller Wiedererkennungsmomente.

Eine temperamentvolle, kluge und herrlich ehrliche Lesung über die unzähligen Facetten der Liebe – mal wild, mal berührend, immer treffsicher.