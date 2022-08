Eleonore Wittke: Gut und kurz

Schreiben Sie selbst und suchen nach neuen Impulsen? In Ihrem Buch stellt Eleonore Wittke zahlreiche Experimente vor, mit denen man eigene Ausdrucksmöglichkeiten entdecken kann. Denn diese kleinen Texte, die man auch mal zwischendurch im Tagebuch, im Brief oder auf einem Notizzettel verfasst, so Wittke, können tatsächlich Kurzprosa sein. In ihrem Buch regt die Autorin an, im eigenen Tun Gestalt und Struktur zu entdecken.

Im Rahmen einer Reutlinger Buchpremiere wird Eleonore Wittke Einblicke in ihr Buch und in das Thema Kurzprosa geben. Drei Autorinnen aus ihren Schreibwerkstätten lesen außerdem eigene Texte vor. Als Highlight werden die Zuschauer/innen zu einem Mini-Workshop eingeladen. „Texte im Minutentakt kann man aus dem Ärmel schütteln“, so Wittke. Man darf gespannt sein, wie das gehen soll.