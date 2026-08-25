Mit der (Selbst)bewusst Tour 2026 bringt Eli Preiss ihr gleichnamiges Album erstmals auf die Bühne. Das neue Projekt erscheint am 10. April 2026 und markiert den nächsten konsequenten Schritt in der künstlerischen Entwicklung der Wienerin – persönlicher, klarer und selbstbestimmter denn je.

Bereits die Vorab-Singles "Stück für Stück" und "Grau" geben einen ersten Einblick in diese neue Ära: zwei Songs, zwei Stimmungen – zwischen treibender Energie und zerbrechlicher Introspektion. Während "Stück für Stück" mit pulsierendem Beat und t-low an ihrer Seite alte Muster, Rückfälle und Heilung verhandelt, bewegt sich "Grau" in schwebender Ambivalenz und zeigt eine nach innen gerichtete, verletzliche Seite von Eli Preiss.

Das Album folgt auf die EP "SIE!" aus dem Herbst 2025, auf der Eli Preiss bereits hörbar einen neuen Abschnitt ihres Selbstfindungsprozesses eingeläutet hat. Zwischen Pop und R’n’B präsentierte sie sich dort selbstbewusster, verspielter und emotional offener als zuvor – eine Entwicklung, die sich nun auf Albumlänge verdichtet und vertieft.

Die (Selbst)bewusst Tour 2026 übersetzt diese künstlerische Reife in ein intensives Live-Erlebnis. Zwischen treibenden Club-Momenten, emotionalen Balladen und hypnotischen Pop-Hooks entfaltet sich ein Set, das Elis musikalische Vielschichtigkeit in voller Größe zeigt. Direkt, nahbar und mitreißend – jede Show wird zum Raum für Stärke, Zweifel, Wachstum und kollektive Energie. 2026 steht ganz im Zeichen von Eli Preiss – Stück für Stück.

Tickets für die (Selbst)bewusst Tour 2026 gibt es ab Dienstag, den 10.03.2026 um 16:00 Uhr exklusiv bei Krasser Stoff und Eventim sowie ab dem 17.03.2026 um 16:00 Uhr an allen weiteren Vorverkaufsstellen.