Was für eine Erfolgsgeschichte bisher: ELI wird als Straßenmusiker für eine sehr große Werbekampagne entdeckt, in der seine Geschichte ganz authentisch 1:1 erzählt wird.Für ELI ein Glücksfall und so macht er sich mit eigenem Label als Independent Artist ohne weitere Unterstützung eines Majors auf, die Fans auch über das Netz für sich zu gewinnen.

Der erst 20-jährige gebürtige Kölner und Wahlberliner , Musiker und Autodidakt hält sich mit seiner ersten Veröffentlichung CHANGE YOUR MIND seit 20 Wochen in den Top 100 der Media Control Charts.Der Song wurde bereits über 30 Mio. mal im Netz gestreamt und hat über 6 Millionen Aufrufe bei YouTube.Die zweite Veröffentlichung GONE GIRL ist vor wenigen Wochen erschienen.Die eigentliche Liebe von ELI ist und bleibt das live spielen für seine Fans.

Ob auf der Straße, bei Rock am Ring, wo er in diesem Jahr erstmalig als Newcomer dabei sein durfte, oder als support diverser internationaler Stars wie Jessie J, The Fray oder Jake Bugg. Jetzt spielt ELI seine erste eigene Clubtour und die Vorfreude ist einfach riesig !!