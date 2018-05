Elias - Felix Mendelssohn-Bartholdy

Unter der Leitung von Matthias Querbach führen der Chor Cappella Nova, das Bachorchester Würzburg und Solisten den ELIAS von Felix Mendelssohn-Bartholdy auf.

Inhaltlich wurzelt das Oratorium in den Auseinandersetzungen, die sich im Volk Israel etwa zur Zeit des König Ahab zwischen Vertretern der Anhänger des Glaubens an den Gott des Volkes Israel, Jahwe, und den Befürwortern des Baalskultes zugetragen haben. Schlüsselfigur ist der Prophet Elias.

Den letzten Anstoß zur Komposition des ELIAS gab im Juni 1845 der Auftrag von Joseph Moore, dem Manager des Birmingham-Music-Festivals. Über die Aufführung des ELIAS in Birmingham am 26. August 1846 berichtet Mendelssohn: „Noch niemals ist ein Stück von mir bei der ersten Aufführung so vortrefflich gegangen und von den Musikern und den Zuhörern so begeistert aufgenommen worden, wie dies Oratorium. " Heute zählt der ELIAS zu den beliebtesten romantischen Chorwerken.