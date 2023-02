Elias Kiefer Trio

Die drei Musiker lernten sich im Winter 2019 im Rahmen ihres Studiums an der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart (HMDK) kennen. Inspiriert insbesondere durch Pianisten wie Bill Evans und McCoy Tyner, aber auch von Teilen der skandinavischen Jazzszene, spielt das Trio überwiegend Eigenkompositionen im Modern Jazz Stil. Im Mittelpunkt stehen dabei immer die gemeinsame Improvisation und die musikalischen Wege, die dabei entstehen. Wie selbstverständlich stehen in den Kompositionen des Trios Jazz, Klassik und Pop in einer symbiotischen Beziehung und fordern das Publikum geradezu auf, in die Klangwelt mit einzutauchen.

Besetzung

Elias Kiefer - Klavier/Komposition

Felix Eckenfelder - Schlagzeug

Nicolas Buvat - Bass