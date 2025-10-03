Felix Mendelssohn Bartholdys ELIAS gehört sicherlich zu den größten und schönsten Chorwerken, die je komponiert worden sind:

Ein romantisches Meisterwerk gefüllt mit wunderschönen Melodien, prächtigen Chören und kantablen Soloarien. Im Zentrum stehen Lebensereignisse des Propheten Elias im Umgang mit dem Volk der Israeliten, die dank der mitreißenden Musik in allen Höhen und Tiefen miterlebt werden können. Es erwartet Sie ein herausragender Konzertabend im Theatersaal des Forums am Schlosspark mit erstklassigen Solisten, dem ChorForum Ludwigsburg und dem renommierten Orchester arcademia sinfonica. Unter der Leitung von Christoph Schweizer entsteht ein Konzerterlebnis, das Ihnen noch lange in Erinnerng bleiben wird.