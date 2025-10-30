Von der Newcomerin aus einfachen Verhältnissen zur wichtigsten Musikbotschafterin ihrer Heimat:

Elida Almeida ist heute ein Superstar auf den Kapverden. Ihre charismatische Art und ihre kraftvolle, warme Stimme verzaubern – inzwischen auch weit über den westafrikanischen Inselstaat hinaus. Mit modernen Songs in traditionellen Stilen wie Coladeira und Batuque führt sie die neue Generation kapverdischer Künstlerinnen und Künstler an. Elida Almeida hat es jedoch nicht immer leicht gehabt. Früh verliert sie ihren Vater, bereits als Teenager bekommt sie ein Kind. »Von zehn jungen Frauen aus meinem Heimatdorf schaffen es vielleicht zwei, sich zu verwirklichen«, sagt sie. Ihr Programm »Di Lonji« bedeutet so viel wie »von weit her« in kapverdischem Kreol: »Es geht darum, wer ich bin, wo ich herkomme, wo ich bin und wo ich hinwill.« Für ihren Erfolg hat Almeida allen Widerständen zum Trotz einen weiten Weg zurückgelegt.

In ihrer neuen Wahlheimat Lissabon bleibt die Kultur der Kapverden die größte Inspirationsquelle für ihre Musik. So sieht sie sich nicht nur als musikalische Erbin, sondern nimmt die Tradition als Ausgangspunkt für neue musikalische Entwicklungen. Sie verpasst den kapverdischen Klangfarben wie Funaná, Morna und dem fast vergessenen Tabanca-Stil ein Update. Ihre unnachahmliche Art zu singen verleiht dabei ihrer Musik eine besondere Leichtigkeit. Kennern gilt sie längst als die legitime Nachfolgerin der großen Cesária Évora.