ELIF – LIVE TOUR 2026

ELIF gelingt es wie kaum einer anderen Künstlerin, Schmerz, Stärke und Verletzlichkeit in berührende Poesie zu verwandeln – ehrlich, direkt und ohne Filter. Damit spricht sie ihren Fans aus der Seele und wurde so zu einer der wichtigsten Stimmen der deutschen Poplandschaft. Nach der erfolgreichen Tournee zu ihrem vierten Album „ENDLICH TUT ES WIEDER WEH“ kehrt ELIF mit neuer Musik und frischer Energie zurück auf die Bühne! Ihre kommende Tour führt sie im November und Dezember 2026 durch zwölf Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz.