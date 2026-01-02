Eliot Quartett & Anna Khomichko

Das Eliot Quartett hat sich während seines 10-jährigen Bestehens als eines der führenden Ensembles der internationalen Streichquartett-Szene etabliert. Es ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe, spielt in den bedeutenden Konzerthäusern Europas und gastiert beispielsweise beim Bachfest Leipzig, beim Rheingau Musik Festival und bei den Ludwigsburger Schlossfestspielen. Seine künstlerische Ausbildung erhielt das Eliot Quartett an der fMDK Frankfurt am Main bei Hubert Buchberger und Tim Vogler sowie an der Escuela Superior de Música Madrid in der Meisterklasse von Günter Pichler. Weitere Impulse erhielt das Ensemble durch das Belcea Quartet und Alfred Brendel. Die Pianistin Anna Khomichko besticht durch ihre musikalische Überzeugungskraft. Sie trat beispielsweise in der Hamburger Elbphilharmonie, im Herkulessaal in München, im Bremer Konzerthaus Die Glocke, im Palau Güell in Barcelona sowie in der Moskauer und Sankt Petersburger Philharmonie auf. Khomichko wurde mit zahlreichen Preisen bei internationalen Wettbewerben ausgezeichnet. Sie ist Stipendiatin mehrerer Organisationen, darunter die Yehudi-Menuhin-Stiftung. Die von ihr interpretierten Schumann-Stücke sind der Auftakt zu einem vom Volksliedgut inspirierten und mit herrlichen Melodien, vitaler Rhythmik und brillanten Klangeffekten gespickten Programm.