Es erwartet Sie eine Vielseitigkeit mit Werken von Scarlatti, Albéniz, Messiaen, Schumann, Bartók, Mozart und Ravel..

Die 31-jährige Elisabeth Brauß, Meisterschülerin von Igor Levit, hat sich schnell als eine der vielversprechendsten und vielseitigsten Musikerinnen ihrer Generation entwickelt. 1995 geboren, spielt sie seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier und studierte an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie am Institut zur Früh-Förderung musikalisch Hochbegabter.

"Die Reife und Raffinesse ihrer durchdachten Interpretationen wären der Stolz jedes doppelt so alten Pianisten." Gramophone Magazine

Zu ihren jüngsten Meilensteinen zählen ihre nordamerikanischen Debüts mit Rezitals sowie mit Orchestern. Weltweite Auftritte, u.a. in Luxembourg und Finnland folgten. Darüber hinaus gab Brauß ihr Rezital-Debüt beim Festival Piano aux Jacobins in Toulouse und kehrte jüngst für mehrere Projekte zur Wigmore Hall zurück.