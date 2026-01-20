Elisabeth Kabatek & Ilona Nowak: Schwäbisch lieben

Kabarett der Galgenstricke Webergasse 9, 73728 Esslingen am Neckar

Schwäbisch lieben, Musikkabarett mit Elisabeth Kabatek und Ilona Nowak (Musik).

Der Schwabe gilt aufgrund seines südländischen Temperaments als leidenschaftlicher Liebhaber, der seine Angebetete mit nicht zu toppenden Komplimenten wie "Du siehsch heit wieder so abgschafft aus" zu Tränen rührt.

Um dies endlich einmal angemessen zu würdigen, widmen sich Elisabeth Kabatek und Ilona Nowak in Texten und Songs der Liebe in all ihren Facetten und beweisen anhand von Experimenten, dass kein Dialekt so poetisch ist wie Schwäbisch. Ein erhellender und vor allem saukomischer Abend rund um die Liebe, der sich für Einheimische wie Reigschmeckte gleichermaßen eignet.

