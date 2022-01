DIE STUTTGART-WG. SCHWÄBISCH, TROTZDEM IRGENDWIE GLOBAL

Musik: Susanne Schempp

Elisabeth Kabatek ist waschechte Stuttgarterin, hat mehrere vergnügliche Romane geschrieben, die in Stuttgart spielen, und beobachtet seit Jahren hälenga (hochdeutsch: heimlich, um nicht zu sagen: hinterrücks) ihre manchmal etwas seltsamen Mitbewohner in der einerseits sehr schwäbischen, andererseits sehr globalen Landeshauptstadt. Mittlerweile haben die Mitbewohner genügend Material für ein abendfüllendes Programm geliefert, sei es in der U-Bahn, am Killesberg oder im Leuze. Zu Kabateks pointierten, manchmal ein bisschen fiesen, immer komischen Beobachtungen liefert Susanne Schempp die passende Musik.

Kabatek und Schempp machen Kabarett, und das Publikum macht mit, nicht nur in der ersten Reihe. Schwäbischkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.

BEGINN: 20:00

EINLASS: 19:00