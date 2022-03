Elisabeth Kabatek ist waschechte Stuttgarterin, hat mehrere vergnügliche Romane geschrieben, die in Stuttgart spielen, und observiert seit Jahren hälenga (hochdeutsch: heimlich, um nicht zu sagen: hinterrücks) die Menschen in der einerseits sehr schwäbischen, andererseits sehr globalen Landeshauptstadt. Weder die Reichen und Schönen am Killesberg noch die Wutbürger oder die schwäbischen Normalos entkomme Kabateks pointierten, manchmal ein bisschen fiesen, immer komischen Beobachtungen. Dazu liefert Jazzpianist Böny Birk, der Mann, der schneller Klavier spielt als sein Schatten die passende Musik. Kabatek macht Kabarett, und das Publikum macht mit, nicht nur in der ersten Reihe. Schwäbischkenntnisse sind hilfreich, aber keine Voraussetzung.