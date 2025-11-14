Es erwartet Sie ein vergnüglicher Abend mit manchen Überraschungen!

Nach zwei Ausflügen nach Cornwall kehrt die Bestsellerautorin Elisabeth Kabatek ("Laugaweckle zum Frühstück"), Kabarettistin und Kolumnistin der Stuttgarter Zeitung zurück zu ihren Wurzeln. Genauer gesagt, in die schwäbische Proinz, in den fiktiven Ort Schwäbingen, Ausgerechnet dort will die junge, klimabewegte Anna Freitag Bürgermeisterin werden. Doch der korrupte Amtsinhaber Helmut Bartholomä hat nicht die geringste Lust, sein Amt an einen jungen Hüpfer- noch dazu eine Frau und aus Norddeutschland!- abzutreten und setzt den Lokaljournalisten Lukas Allgöwer unter Druck, damit er Anna in der Lokalzeitung "kaputtschreibt". Es kommt, wie es kommen mussin dieser schwäbischen Screwball-Comedy- Lukas verknallt sich in Anna. Die begeistert mit ihrer sympathischen Art immer mehr Leute im Ort, vor allem die Frauen. Schwäbingen spaltet sich zusehends, und beide Seiten kämpfen mit harten Badagen...